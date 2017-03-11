Маккейн доволен арестом главы фискальной службы Украины

"Арест по обвинению в хищении Романа Насирова, главного налоговика Украины и директора государственной фискальной службы, — это позитивный шаг вперед для правительства Украины в борьбе с коррупцией", — говорится в заявлении Маккейна. По его словам, арест Насирова стал успехом национального антикоррупционного бюро Украины.

"Стабильность и успех Украины в долговременной перспективе зависит от ее приверженности реформам, в том числе укреплению верховенства права и борьбы с коррупцией. Я одобряю прогресс правительства Украины и призываю его продолжать антикоррупционные усилия", — заявил Маккейн.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал отстраненного от должности главы государственной фискальной службы Украины Романа Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов).

Ранее глава фискальной службы стал подозреваемым по делу депутата Верховной рады Александра Онищенко , которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. После возбуждения уголовного дела Насиров был госпитализирован. Третьего марта кабмин отстранил его от должности на время расследования.

Согласно решению суда, Насиров будет под стражей с момента провозглашения данного решения и до внесения залога, если такой будет внесен.

Данное постановление суда может быть обжаловано в апелляционном суде Киева.

Защита Насирова заявила, что намерена обжаловать решение суда.