Послу Нидерландов запретили въезд на территорию Турции

Турецкие вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что послу Нидерландов в Анкаре запрещено возвращаться на территорию Турции, передаёт AFP.

Как сообщает Associated Press, также отменены все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию.

#BREAKING Turkey won't allow Dutch ambassador to return to Ankara: deputy PM — AFP news agency (@AFP) 13 марта 2017 г.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не собирается приносить Турции извинения.

11 марта власти Нидерландов запретили посадку самолёта Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить нидерландцев с турецким гражданством поддержать на референдуме изменения в Конституции Турции.

Тогда приехать в страну наземным транспортом для выступления на митинге попыталась министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайан Кайя, однако голландская полиция перекрыла дорогу её автомобилю.

Позднее власти назвали её «нежелательным иностранцем» и выслали из Нидерландов.