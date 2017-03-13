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Послу Нидерландов запретили въезд на территорию Турции

Турция запретила въезд послу Нидерландов
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Турецкие вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что послу Нидерландов в Анкаре запрещено возвращаться на территорию Турции, передаёт AFP.
Как сообщает Associated Press, также отменены все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не собирается приносить Турции извинения.
11 марта власти Нидерландов запретили посадку самолёта Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить нидерландцев с турецким гражданством поддержать на референдуме изменения в Конституции Турции.
Тогда приехать в страну наземным транспортом для выступления на митинге попыталась министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайан Кайя, однако голландская полиция перекрыла дорогу её автомобилю.
Позднее власти назвали её «нежелательным иностранцем» и выслали из Нидерландов.
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