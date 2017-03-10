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В администрации Порошенко заявили о важности проведения встречи с Трампом раньше Путина
Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что встречу Петра Порошенко с главой США Дональдом Трампом необходимо провести до встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы эта встреча (Порошенко и Трампа — RT) состоялась как можно быстрее. Но принципиально важно, чтобы она, действительно, состоялась до будущей встречи президента Трампа с президентом России», — приводит Громадске слова Елисеева.
Он отметил, что подготовка встречи Порошенко и Трампа была одной из целей визита главы МИД Украины Павла Климкина в Вашингтон, где он встретился с госсекретарем США Рексом Тіллерсоном и советником Трампа по вопросам нацбезопасности Раймондом Макмастером.
В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Трампа, вероятно, состоится до саммита G20, который пройдёт в Гамбурге в июле 2017 года. В конце февраля заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о начале процесса подготовки к встрече Путина и Трампа, но точные даты ещё не определены.
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