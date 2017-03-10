В администрации Порошенко заявили о важности проведения встречи с Трампом раньше Путина

«Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы эта встреча (Порошенко и Трампа — RT) состоялась как можно быстрее. Но принципиально важно, чтобы она, действительно, состоялась до будущей встречи президента Трампа с президентом России», — приводит Громадске слова Елисеева.

Он отметил, что подготовка встречи Порошенко и Трампа была одной из целей визита главы МИД Украины Павла Климкина в Вашингтон, где он встретился с госсекретарем США Рексом Тіллерсоном и советником Трампа по вопросам нацбезопасности Раймондом Макмастером.