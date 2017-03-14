После отмены Obamacare в США без медстраховки останутся 52 миллиона человек

В случае принятия законопроекта об «Американской медицинской помощи» число граждан США без медстраховки к 2026 году достигнет 52 миллионов человек. Об этом сказано в отчете Управления конгресса по бюджету, опубликованном в понедельник, 13 марта, на сайте ведомства.

В документе отмечается, что в настоящее время не застрахованы 28 миллионов американцев, таким образом, за 10 лет это число может увеличиться почти вдвое — на 24 миллиона человек. Сейчас население Соединенных Штатов составляет около 324 миллионов человек.

Вместе с тем изменения в данной сфере позволят до 2026 года уменьшить бюджетный дефицит США. «Принятие законов позволит сократить федеральный дефицит на 337 миллиардов долларов за период с 2017 по 2026 годы. Расходы будут сокращены на 1,2 триллиона долларов в течение периода, доходы сократятся на 0,9 триллиона», — сказано в отчете.

Там также объясняется, что экономия будет достигнута за счет уменьшения расходов на врачебную помощь и субсидии на медстраховки. Эта услуга для индивидуальных застрахованных граждан в случае принятия нового закона будет дорожать до 2020 года, а еще через шесть лет подешевеет на 10 процентов по отношению к действующим ценам.

Вместе с тем эксперты Управления подчеркивают, что предсказать поведение всех участников американского рынка медицинских услуг сложно, поэтому расчеты носят предварительный характер.

Сейчас Конгресс рассматривает подготовленный республиканцами законопроект об «Американской медицинской помощи», он предназначен для замены системы «Доступной медицинской помощи» (Obamacare), принятой в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме . Ранее в Белом доме документ поддержали.