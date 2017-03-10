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В ЛНР заявили о намерении Киева устранить высшее руководство республики
Основная задача украинских диверсантов – устранение руководства самопровозглашенной Луганской народной республики и уничтожение инфраструктуры, заявила на брифинге представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.
"Основная задача украинских ДРГ – физическое устранение военно-политического руководства ЛНР и объектов инфраструктуры", — заявила Кобцева.
Она подчеркнула, что с начала военных действий в Донбассе ЛНР не провела ни одной операции против гражданского населения, но руководство Украины организовало диверсионную работу на территории республики. Кобцева заявила, что украинские силовики уничтожали водоводы, энергосети, жилые дома, предприятия и их инфраструктура.
"Против нас была развернута многоуровневая война. Все, начиная от обстрелов и заканчивая блокадой, до сих пор исходит исключительно от самой Украины", — заявила Кобцева.
Ранее, в августе 2016 года, стало известно о покушении в Луганске на главу ЛНР Игоря Плотницкого: по пути следования его автомобиля произошел взрыв, Плотницкий был госпитализирован, но выжил.
В феврале в Луганске был взорван внедорожник марки Toyota. При взрыве погиб начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. В ЛНР обвинили в теракте украинские спецслужбы.
В мае 2016 года министерство госбезопасности ДНР сообщило, что пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта в отношении главы ДНР Александра Захарченко. Была задержана группа прибывших с подконтрольной Киеву территории граждан Украины, имевших при себе мощное взрывное устройство. Как утверждают в МГБ, команду на физическое устранение глав ДНР и ЛНР якобы дал президент Украины Петр Порошенко.
В октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами, связывают его гибель с попыткой Киева отвлечь внимание от невыполнения киевской стороной минских соглашений.
В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви". Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
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