На Украине испытали неизвестные противотанковые ракеты: видео

Киевское КБ «Луч» провело испытания новой партии ракет собственного производства, предназначенных для уничтожения бронетехники. Видео с успешно проведенными испытаниями размещено на странице предприятия в Facebook.

Уточняется, что ракеты, название которых не уточняется, попадают в цель, удаленную на расстояние до пяти километров.

В пресс-службе «Луча» сообщили, что испытания проведены для заказчика, имя которого не разглашается, и прошли успешно, передает «Пресса Украины».

Ракеты оснащены современными средствами динамической защиты и могут поражать зависшие вертолеты. Они предназначены для поражения танков и других бронированных целей.