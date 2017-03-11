В ЛНР узнали имя убийцы Моторолы

Задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) военнослужащий ВСУ (вооруженные силы Украины), подозреваемый в диверсиях, назвал имя убийцы командира батальона "Спарта" ДНР Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Ранее МВД и МГБ ЛНР сообщили о задержании диверсантов — военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, которых подозревают в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в феврале 2017 года и другим терактам на территории ЛНР и ДНР.

"Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницке в 8-ом полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки (8-го полка Сил специальных операций ВС Украины — ред.), хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело", — говорит на видеозаписи допроса, предоставленной министерством госбезопасности РИА Новости, один из задержанных Иван Деев.

По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.