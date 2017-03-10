Глава МИД ФРГ назвал белых медведей единственными "милыми соседями" ЕС

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль , выступая на конференции, посвященной будущему Европы, в германском внешнеполитическом ведомстве заявил, что отношения ЕС с соседями, в том числе с Россией, складываются сложно, передает ТАСС.

"Если вы посмотрите на карту, то увидите, что у Европы только с одной стороны есть милые соседи - это белые медведи на севере. С другой стороны - Россия, Турция, Северная Африка - сложные соседи", - заявил он.

При этом глава МИДа подчеркнул, что не видит альтернативы диалогу с партнерами по региону.

"Нам остается только говорить с ними, предлагать им сотрудничество, которое пойдет на пользу народу, признавая, что ситуация с демократией, отношениями с Европой становится хуже. Я думаю, что в этом случае, каким бы сложным ни был партнер, мы должны говорить с ним, а не скатываться к эскалации", - сказал он.

Габриэль отметил, что ситуация на Украине и Западных Балканах показывает, что "мир совсем не в безопасности".

Ранее Габриэль заявил, что Германия опасается новой гонки вооружений в Европе.