Эксперт: предвыборная кампания Хиллари Клинтон была худшей в США за многие годы

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон провела в 2016 году худшую избирательную кампанию в США с 2000 года. Она, проиграв выборы республиканцу Дональду Трампу , поплатилась за то, что недооценила значимость предвыборной агитации и рекламы в ключевых штатах страны. Такое мнение высказали специалисты исследовательской организации Wesleyan Media Project, которая занимается изучением воздействия фактора рекламы на современную политику.

С точки зрения авторов исследования, выкладки которых приводит в пятницу, 10 марта, телеканал Fox News, Клинтон "практически игнорировала обсуждение конкретных политических тем". Она увлеклась критикой своих оппонентов из числа претендентов в президенты от Демократической партии , а также республиканца Трампа. В силу данного обстоятельства кампании бывшей первой леди США не хватало подлинного смысла и конкретики.

Клинтон также продемонстрировала "отсутствие агитационной эффективности". "Во многом это было обусловлено необычной природой президентской кампании, когда боролись неординарный кандидат с другим кандидатом, которая использовала нетрадиционную стратегию в плане донесения своей мысли (избирателям)", - резюмировали в Wesleyan Media Project.

Сопровождавшаяся многочисленными скандалами прошлогодняя кампания по борьбе за пост президента США завершилась выборами 8 ноября, победу на которых, вопреки прогнозу подавляющего большинства экспертов и политологов, одержал республиканец Дональд Трамп. Его основной соперницей была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, ранее занимавшая должность госсекретаря США.

Клинтон, согласно официальным отчетам, набрала в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не имеет. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.