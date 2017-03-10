Генштаб России сообщил о выходе сирийских войск к берегам Евфрата

«Под их (сирийских войск — прим. «Ленты.ру») контролем находится 15 километров береговой черты. Восстановлен контроль над станциями очистки и перекачки воды. После завершения восстановительных работ Алеппо и его пригороды будут полностью обеспечены питьевой водой. В настоящее время правительственные войска продолжают наступление на террористов вдоль западного берега реки Евфрат», — заявил Рудской.