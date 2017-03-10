Адвокат загорелся в суде при слушании дела о поджоге

Адвокат обвиняемого в поджоге сам загорелся в американском суде, когда в кармане его брюк взорвалась батарейка от электронной сигареты.

Случай произошел 8 марта в одном из судов города Майами. 28-летний адвокат Стивен Гутьеррес только начал свое выступление перед присяжными, как вдруг почувствовал жар в кармане собственных брюк, и оттуда внезапно повалил дым.

Гутьеррес тут же выбежал из зала суда в туалет. Вернувшись, он продемонстрировал судье обожженный карман и заявил, что там взорвалась батарейка от его электронной сигареты. По словам юриста, инцидент не был спланированным, сообщает Miami Herald.

Интересно, что адвокат занимался защитой некоего Клоди Чарльза, который обвинялся в умышленном поджоге своей собственной машины. Одним из аргументов защитника была как раз теоретическая возможность самопроизвольного возгорания технических устройств. В итоге присяжные признали Чарльза виновным.

Ранее сообщалось, что взорвавшаяся прямо во рту электронная сигарета вышибла жителю американского штата Айдахо семь зубов.