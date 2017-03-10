Польша помешала ЕС принять итоговую декларацию из-за переизбрания Туска

Польский премьер-министр Беата Шидло отказалась подписать итоговую декларацию саммита Евросоюза из-за переизбрания на должность главы Евросовета Дональда Туска. Об этом сообщает TVN24. По словам Шидло, она сожалеет, что ее коллеги по ЕС не присоединились к ней и проголосовали за Туска. Решение Евросоюза оставить его на этом посту в Варшаве назвали результатом действий «брюссельской машины с преобладанием «немецкого диктата». По мнению польской стороны, другие страны ЕС проигнорировали «жизненно важные национальные интересы» республики.

Шидло подчеркнула, что ЕС нуждается в реформах. По ее мнению, «если не восстановить взаимное уважение, то Евросоюз в ближайшие годы столкнется с кризисами».

В декларации, которую не подписала польский премьер, содержались наставления ЕС в адрес стран-членов относительно экономической, иммиграционной и внешней политики. Документ подписали 27 представителей ЕС, которые заявили, что отказ Польши никак не повлиял на результат саммита. Туск, в свою очередь, призвал Варшаву не сжигать мосты с ЕС.

Накануне, 9 марта, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава сделает все для срыва выборов главы Евросовета 9 марта, потому что считает голосование преждевременным. «Если есть возражения, если есть разные кандидаты, то давайте отложим этот вопрос. Срок его [Туска] полномочий заканчивается в конце мая, поэтому есть более 2,5 месяца для того, чтобы рассмотреть, уточнить процесс выборов», - сказал тогда министр.

На прошлой неделе Польша официально выдвинула кандидатом на пост главы Евросовета депутата Яцека Сариуш-Вольского. Также правящая партия «Право и справедливость» приняла резолюцию, обязывающую Шидло выступить против переизбрания Туска. Позже Шидло заявила, что Туск на посту главы Евросовета активно вмешивался в политику Польши и поддерживал парламентариев, выступавших против принятия бюджета.

Полномочия нынешнего председателя Евросовета, экс-премьера Польши Дональда Туска должны были закончиться летом 2017 года. Он возглавляет Евросовет с 1 декабря 2014 года.