Пенс пообещал найти виновных в публикации материалов ЦРУ на WikiLeaks

США готовы предпринять любые необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности лиц, стоящих за публикацией на сайте WikiLeaks материалов, касающихся работы ЦРУ . Об этом, как передает ТАСС, заявил в эфире телеканала Fox News вице-президент Майкл Пенс

«Если, как и утверждается, это действительно документы ЦРУ, то речь идет об одном из наиболее значимых подрывов национальной безопасности в последнее время», — подчеркнул он.

При этом Пенс напомнил, что утечка произошла «более года назад, во время правления предыдущей администрации».

Сейчас Вашингтон «проводит тщательные проверки» размещенных WikiLeaks материалов, в частности, устанавливает, являются ли они подлинными.

При этом вице-президент не ответил по существу на вопрос о том, планируют ли США предъявить какие-либо обвинения в связи с последней публикацией основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

7 марта на WikiLeaks были выложены в сеть свыше 8,5 тысяч секретных документов ЦРУ о хакерских механизмах, применяемых спецслужбой. Публикация получила название «Убежище 7».

В WikiLeaks утверждают, что ЦРУ фактически потеряло контроль над своим хакерским арсеналом, позволяющим контролировать множество устройств по всему миру. Речь идет о программах, позволяющих получить доступ к телефонам на платформах iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и умным телевизорам Samsung.

При этом сами вредоносные программы опубликованы не были — их обнародование ожидается в случае достижения общественного консенсуса по их анализу и «обезвреживанию».