Северная Корея готовит взрыв ядерной «супербомбы»

Напомним, что КНДР до настоящего времени произвела в общей сложности пять ядерных испытаний - 9 октября 2006 г., 25 мая 2009 г., 12 февраля 2013 г., 6 января и 9 сентября 2016 г. Мощность последнего ядерного испытания вызвала споры, ее определили в диапазоне от 10 до 30 килотонн.

"Фотографии со спутников показывают, что в районе "северной" шахты (ранее известна как "западная") идут активные работы по извлечению грунта. Именно в этой шахте были произведены четыре из пяти предыдущих ядерных испытаний КНДР. Северная шахта позволяет зайти внутрь горы Мантхап, 800 метров скал которой позволяют удержать взрыв", - говорится в информационном сообщении портала. Специалисты из США делают заключение, что в этой шахте можно произвести взрыв мощностью до 282 килотонн, что в 14 раз больше взрыва 9 сентября 2016 г. Мощность последнего взрыва американцы оценили в 15-20 килотонн.

Эксперты портала считают, что предыдущие оценки иностранных специалистов ошибочны. Ранее считалось, что полигон в Пхунгери может выдержать взрывы лишь в несколько десятков килотонн, но в 38 North уверены, что площадка выдержит взрыв и в сотни килотонн. В итоге делается вывод, что КНДР возможно готовит шестой по счету ядерный взрыв, который будет проведен в северной шахте. Его мощность может превысить четверть мегатонны - до 282 килотонн.