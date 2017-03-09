Штаты Нью-Йорк и Вашингтон оспорят новый иммиграционный указ Трампа

Штаты Нью-Йорк и Вашингтон намерены оспорить новый иммиграционный указ Трампа, говорится в заявлении генпрокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана в Twitter.

"Сегодня генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман объявил, что присоединится к иску Западного округа Вашингтона против запрета на иммиграцию, введенного президентом Трампом", — говорится в заявлении.

Шнайдерман также ожидает, что к иску присоединится штат Миннесота. Генпрокурор Нью-Йорка назвал новый указ "тем же запретом на мусульман, но под другим именем", который "пытается реализовать те же незаконные и неконституционные цели".

Трамп подписал в понедельник новый исполнительный указ "О защите от въезда в страну иностранных террористов" вместо предыдущего указа на аналогичную тему, который был приостановлен судом.

Указ, который вступит в действие 16 марта, содержит некоторые послабления в формулировках — например, Ирак исключен из списка стран, чьим гражданам временно запрещен въезд в США, запрет также не коснется обладателей действующих виз и двойного гражданства "запретной страны" и США.

В "черный список" на 90 дней попали граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев.