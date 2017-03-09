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Observer: из-за России США превращаются в полицейское государство
США превращаются в полицейское государство в связи с истерией американских СМИ вокруг российских «дипломатов-шпионов». С таким заявлением выступил журналист Майкл Сайнато. Об этом сообщает издание Observer.
Сайнато утверждает, что установление дипломатических контактов не может считаться «преступной деятельностью», потому что в противном случае Москва и Вашингтон потеряют возможность вести диалог. В подтверждение своей позиции автор материала приводит слова экс-посла США в СССР Джека Мэтлока, который назвал сложившуюся ситуацию «охотой на ведьм».
«Ошибочно писать о контактах с Россией как о чем-то предосудительном. Тем, кто заинтересован в улучшении отношений с Москвой, необходимо обсуждать с российским послом и его подчиненными актуальные вопросы. Считать посла «токсичным» — это просто смешно», — заявил Мэтлок.
С критикой в адрес американской прессы также выступил и бывший посол США в России Майкл Макфол. 2 марта телеканал CNN назвал российского посла в США Сергея Кисляка«высокопоставленным шпионом», так как из-за контактов с дипломатом своего поста лишился советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Кроме того, за общение с Кисляком критике подвергся генпрокурор Джефф Сешнс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сотрудников CNN прекратить распространять лживые новости о российском после.
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