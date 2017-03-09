Observer: из-за России США превращаются в полицейское государство

США превращаются в полицейское государство в связи с истерией американских СМИ вокруг российских «дипломатов-шпионов». С таким заявлением выступил журналист Майкл Сайнато. Об этом сообщает издание Observer

Сайнато утверждает, что установление дипломатических контактов не может считаться «преступной деятельностью», потому что в противном случае Москва и Вашингтон потеряют возможность вести диалог. В подтверждение своей позиции автор материала приводит слова экс-посла США в СССР Джека Мэтлока, который назвал сложившуюся ситуацию «охотой на ведьм».

«Ошибочно писать о контактах с Россией как о чем-то предосудительном. Тем, кто заинтересован в улучшении отношений с Москвой, необходимо обсуждать с российским послом и его подчиненными актуальные вопросы. Считать посла «токсичным» — это просто смешно», — заявил Мэтлок.