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РИА Новости

"Дьявольский" хохот Терезы Мэй взбудоражил соцсети

Странный хохот премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на слушаниях в Палате общин озадачил пользователей соцсетей.
Как сообщает The Independent, премьер-министр попала в кадр на заседании нижней палаты британского парламента. Столь бурную реакцию у Мэй вызвала речь лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, в которой политик обвинил главу британского правительства в "полюбовной сделке" с властями графства Суррей.
Ролик со смеющейся Терезой Мэй вызвал бурную реакцию в социальной сети Twitter и спровоцировал целую волну "фотожаб":
​"Что же вызвало этот безумный смех на сегодняшних "вопросах к премьеру"? Неужели Корбин был так смешон?"
​"Кто-нибудь видел, чтобы раньше Тереза Мэй лакомилась рыбкой на "вопросах к премьеру"?"
​"Не могу насмотреться на это фото. Как будто смех злодея из фильмов о Джеймсе Бонде".
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Тереза Мэй Джереми Корбин
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