"Дьявольский" хохот Терезы Мэй взбудоражил соцсети

Как сообщает The Independent, премьер-министр попала в кадр на заседании нижней палаты британского парламента. Столь бурную реакцию у Мэй вызвала речь лидера Лейбористской партии Джереми Корбина , в которой политик обвинил главу британского правительства в "полюбовной сделке" с властями графства Суррей.

Ролик со смеющейся Терезой Мэй вызвал бурную реакцию в социальной сети Twitter и спровоцировал целую волну "фотожаб":

​"Что же вызвало этот безумный смех на сегодняшних "вопросах к премьеру"? Неужели Корбин был так смешон?"

​"Кто-нибудь видел, чтобы раньше Тереза Мэй лакомилась рыбкой на "вопросах к премьеру"?"

​"Не могу насмотреться на это фото. Как будто смех злодея из фильмов о Джеймсе Бонде".