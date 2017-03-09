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Рорабейкер рассказал, что может привести США к войне с Россией
США должны быть уверены, что у них сохраняется сбалансированный взгляд на Россию, в противном случае страны окажутся в состоянии войны, считает политик-республиканец Дейна Рорабейкер.
"Это должно прекратиться, или мы закончим войной с Россией. Давайте попытаемся взглянуть сбалансированно на то, что происходит", — сказал Рорабейкер.
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