По Сети разнесся демонический смех премьера Британии Терезы Мэй. Видео

Странный смех премьера Великобритании Терезы Мэй стал в Сети мемом после того, как попал на видео. Какие именно слова лидера лейбористов Джереми Корбина так рассмешили премьера, неизвестно, однако ролик моментально разлетелся по соцсетям, отмечает портал Mashable.

Вскоре даже появился хэштег #TheresaLaughs, и на вопрос: "Что это было?" пользователи предлагают варианты не менее "демонические", чем сами кадры премьерского хохота.

На одном из них, например, Тереза Мэй изображена проглатывающей живую рыбу, на другой – хохочет, объятая пламенем: