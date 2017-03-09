«Океан лапши»: Монсон рассказал, как работают западные СМИ

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон анализирует приёмы зарубежных журналистов, которые могут любую новость превратить в пропаганду. Спортсмен подсчитал, что огромного бюджета Совета управляющих по вопросам вещания в 2016 году хватило бы на покупку 100 тыс. тонн спагетти. Однако не всегда аудитория готова переваривать их публикации. О том, как западные СМИ вешают своим читателям лапшу на уши, — в материале RT.

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон провёл небольшое исследование и оказался удивлён, сколько денег уходит на то, чтобы содержать журналистов, которые сочиняют новости.

«Знаете сколько денег тратится на то, чтобы лапша появилась на ушах зрителей? Совет управляющих по вопросам вещания США включает в себя «Голос Америки», «Радио «Свободная Европа» и ещё несколько СМИ. Их бюджет составил нехилые $751 млн в 2016 году», — рассказывает боец в первом ролике, посвящённом западной пропаганде.

По мнению американского спортсмена, за такие деньги можно навешать людям на уши тонны информационной лапши. Многие издания именно этим и занимаются, но, кажется, не всегда эффективно.

В итоге, Монсону удалось вывести формулу, как заставить читателей поверить в любую ерунду и при этом не нести никакой ответственности.

«Путин использует в качестве оружия кальмара-убийцу с 14 щупальцами». Это фантазия психопата, но поставьте в конце знак вопроса и это нормальная история, а вы — вне подозрений», — раскрыл боец смешанных единоборств секрет западных журналистов.

Удивительно, как зарубежным СМИ удаётся развешивать тонны лапши на уши своим читателям. Больше убойных аргументов и сокрушительных доводов от Джеффа Монсона на его страницах в социальных сетях в Facebook и VKontakte.