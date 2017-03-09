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СМИ сообщили о тайном "диагнозе" Обамы
Фото: РЕН ТВ
Новый стиль бывшего президента США Барака Обамы говорит о его психическом расстройстве. Заболевание развилось в связи с уходом из власти. К такому выводу пришел автор издания The Telegraph Ник Кертис.
«Я в порядке, - кричал его наряд. Я в отпуске навсегда. Меня ничего не волнует, в то время как мир горит огнем»,- написал Кертис.
Обозреватель отмечает, что для посещения Национальной галереи в Вашингтоне Обама выбрал нарочито простой стиль одежды: джинсы, рубашка, под которой виднелась футболка, кожаная куртка и солнцезащитные очки. Журналист делает вывод, что бывший американский глава находится в стадии переосмысления последних восьми лет своей жизни. 44-й президент США Обама занимал пост главы государства с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. На посту президента Обаму сменил член Республиканской партии США Дональд Трамп.
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