СМИ сообщили о тайном «диагнозе» Обамы

Новый стиль бывшего президента США Барака Обамы говорит о его психическом расстройстве. Заболевание развилось в связи с уходом из власти. К такому выводу пришел автор издания The Telegraph Ник Кертис.

«Я в порядке, - кричал его наряд. Я в отпуске навсегда. Меня ничего не волнует, в то время как мир горит огнем»,- написал Кертис.