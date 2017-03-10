Президент Чехии назвал себя агентом Путина

Глава Чехии Милош Земан в шутку назвал себя агентом России, США, Израиля и Китая. Свое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о его пророссийской позиции. Слова Земана передает издание Ceske Noviny

«Вы знаете, я русский агент и, в частности, Владимира Владимировича Путина . Я должен добавить, что также являюсь агентом китайского председателя и даже нового американского президента. Я агент Израиля, который всегда поддерживаю», — пошутил Земан.

После этих слов политик серьезно добавил, что на самом деле является «агентом только одной страны – Чешской республики».

9 марта прошла пресс-конференция президента Чехии, на которой политик заявил, что планирует выставить свою кандидатуру на пост главы государства на предстоящих выборах. 10 марта Земан высказался за отмену антироссийских санкций и призвал выстраивать с российскими властями взаимовыгодные отношения.

Милош Земан занял должность президента Чехии 8 марта 2013 года. Согласно социологическим опросам, 72-летнего политика поддерживает порядка 50% избирателей.

Выборы президента Чехии пройдут в январе 2018 года.