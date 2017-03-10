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Лидеры 27 стран ЕС не смогли принять итоговый документ саммита в Брюсселе
Лидеры 27 стран Евросоюза не пришли к консенсусу по итоговому документу саммита ЕС, документ не получил единогласной поддержки по причинам, которые не касаются темы встречи. Об этом говорится в заключениях председателя Евросовета.
В документе говорится, что страны ЕС ожидают, что к июню будет согласована новая директива «въезд-выезд», предусматривающая сбор дополнительных данных при пересечении границ ЕС гражданами третьих стран.
Также лидеры стран ЕС выразили поддержку европейской перспективе западных Балкан, а также оказать содействие в проведение реформ и проектов.
Ранее сообщалось, что Польша не подпишет итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе. По данным СМИ, это связано с переизбранием на пост председателя Европейского совета Дональда Туска.
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