Лидеры 27 стран ЕС не смогли принять итоговый документ саммита в Брюсселе

Лидеры 27 стран Евросоюза не пришли к консенсусу по итоговому документу саммита ЕС, документ не получил единогласной поддержки по причинам, которые не касаются темы встречи. Об этом говорится в заключениях председателя Евросовета

В документе говорится, что страны ЕС ожидают, что к июню будет согласована новая директива «въезд-выезд», предусматривающая сбор дополнительных данных при пересечении границ ЕС гражданами третьих стран.

Также лидеры стран ЕС выразили поддержку европейской перспективе западных Балкан, а также оказать содействие в проведение реформ и проектов.

Ранее сообщалось, что Польша не подпишет итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе. По данным СМИ, это связано с переизбранием на пост председателя Европейского совета Дональда Туска.