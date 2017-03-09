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Комитет Европарламента одобрил предоставление Украине безвизового режима
Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел Европейского парламента поддержал текст законодательного акта, касающийся предоставления Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров, сообщает УНИАН,
«За» проголосовали 39 депутатов, «против» — четыре и один воздержался. Теперь документ должен быть проголосован на пленарном заседании Европарламента, отмечает агентство.
В ноябре 2016 года Reuters сообщило, что страны ЕС дали предварительное одобрение на безвизовое передвижение граждан Украины в шенгенской зоне. 28 февраля 2017 года Европарламент и Совет ЕС согласовали отмену виз для украинских граждан.
ЕС и Украина начали вести переговоры о безвизовом режиме в 2008 году. В конце 2015 года Еврокомиссия одобрила предоставление безвизового режима гражданам Украины и выдвинула предложение о предоставлении безвизового доступа с апреля 2016 года.
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