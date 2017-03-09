Комитет Европарламента одобрил предоставление Украине безвизового режима

Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел Европейского парламента поддержал текст законодательного акта, касающийся предоставления Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров, сообщает УНИАН,

«За» проголосовали 39 депутатов, «против» — четыре и один воздержался. Теперь документ должен быть проголосован на пленарном заседании Европарламента, отмечает агентство.

В ноябре 2016 года Reuters сообщило, что страны ЕС дали предварительное одобрение на безвизовое передвижение граждан Украины в шенгенской зоне. 28 февраля 2017 года Европарламент и Совет ЕС согласовали отмену виз для украинских граждан.