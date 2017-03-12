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Президент Грузии призвал участников акции протеста уважать закон
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал митингующих в Батуми уважать закон и государственные институты, передаёт Интерфакс со ссылкой на заявление президента.
«У участников акции могут быть причины для выражения протеста, в настоящее время необходимо разрядить ситуацию и начать расследование», — заявил Маргвелашвили.
Также он призвал власти соблюдать право граждан на самовыражение.
Ранее сообщалось, что на митинге в Батуми пострадали более 20 человек.
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