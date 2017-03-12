Нидерланды признали турецкого министра «нежелательным иностранцем»

Власти Нидерландов объявили задержанного министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сая Кайя «нежелательным иностранцем» и решили депортировать ее из страны. Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Полиция сопроводит турецкого министра обратно к границе с Германией, откуда она приехала.

Вечером 11 марта правоохранительные органы Нидерландов остановили рядом с турецким консульством в Роттердаме колонну автомобилей с Кайей. Министру, которая решила отправиться в Нидерланды из Германии после того, как голландские власти не пустили в страну главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу , предложили вернуться обратно в ФРГ.

Сама Кайя обвинила голландские власти в нарушении международного права и неуважении прав и свобод человека.

Ранее в тот же день Амстердам отозвал разрешение на посадку самолета Чавушоглу в Роттердаме, куда чиновник направлялся с визитом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма и фашизма. Голландский премьер Марк Рютте счел высказывание турецкого лидера «сумасшедшим», отметив, что оно «переходит все границы».

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные акции.