У Трампа нашлись родственники в Калуге

Морозов рассказал изданию, что о родстве он узнал от своего двоюродного дяди Александра Бовкало, замдиректора библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии. По словам Морозова, его дядя является специалистом по генеалогии.

Александр Бовкало родился в Новогрудском уезде Минской области, где жили его отец и дед. Предки Кушнера, мужа дочери Трампа, тоже родом из Новогрудка. «Дядя изучил большое количество документов, которые подтверждают, что его дед и отец являются родственниками Йозефа Берковича – деда Джареда Кушнера», - рассказал он.

По данным его дяди, после Великой Отечественной войны семья Берковичей переехала в США. Там Йозеф Беркович женился и взял фамилию своей супруги – Кушнер.

По словам 35-летнего Морозова, узнав о своем родстве с Кушнером и Трампами, он «купил в книжном магазине все книги Трампа». «Думаю написать письмо Трампу. К нему обязательно приложу расчеты, генеалогические таблицы, чтобы у президента США не было сомнений в нашем родстве. Хочу пригласить его в Калугу. Пусть приезжает, когда будет с визитом в России», - сказал он.

Джаред Кушнер – 36-летний американский бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer, сын девелопера Чарльза Кушнера. Он рос в семье ортодоксальных иудеев и окончил частную еврейскую школу в штате Нью-Джерси. В 2009 году Кушнер женился на Иванке Трамп. Летом 2016 года он опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о своих еврейских предках, бежавших во время Второй мировой войны из гетто в городе Новогрудок в оккупированной немцами советской Белоруссии.