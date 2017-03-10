Польша сорвала подписание декларации ЕС из-за переизбрания Туска

Премьер-министр Польши Беата Шидло бойкотировала подписание документа и заявила, что без согласия всех сторон, саммит не будет признан состоявшимся. Таким образом польская сторона решила выразить протест, ведь ранее Варшава выступала против нового назначения Туска.

Ранее стало известно, что Дональд Туск переизбран главами стран – членов ЕС на пост председателя Евросовета на следующие два с половиной года. Таким образом, Туск будет возглавлять эту структуру до ноября 2019 года.