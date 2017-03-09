СМИ узнали о «лишнем» пассажире пропавшего малайзийского Boeing

На борту малайзийского Boeing 777-200, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году, мог быть пассажир, захвативший кабину пилотов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Андре Милна, который провел частное расследование исчезновения самолета.

По словам Милна, в официальном отчете по MH370 говорится, что на борту самолета находилось 239 человек. Однако на самом деле, как утверждает Милн, доподлинно известны личности 238 человек: 226 пассажиров и 12 членов экипажа.

«Лишнего пассажира, вероятно, серьезно поддерживали извне, чтобы он смог полностью контролировать все и управлять происходящим в кабине», - заявил следователь-доброволец.

Представитель службы безопасности Malaysia Airlines заявил Daily Mail, что в компании «знают об этом несоответствии». Он заверил, что «фактическое количество пассажиров на борту было 227».

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Большинство людей на борту исчезнувшего самолета были гражданами Китая – 153 человека. Рейсом MH370 также летели 38 малайзийцев, семь индонезийцев, шесть австралийцев, пять жителей Индий, четыре француза и три американца. Кроме того, на борту находились уроженцы Новой Зеландии, Канады и Украины, граждане России, Тайваня и Нидерландов.

По мнению экспертов, самолет отклонился от курса, а затем потерпел крушение в южной части Индийского океана. Самолет не найден до сих пор, однако время от времени появляются сообщения о нахождении его обломков. Подводные поиски обломков Boeing 777 были приостановлены в январе этого года.