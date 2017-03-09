На Украине последний раз отметили 8 марта

Власти Украины намерены пересмотреть праздничный календарь и избавиться от праздника 8 марта. Возможно, что в стране последний раз официально поздравили женщин с Международным женским днем, сообщает «Лента.ру»

Проект закона «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях» уже подан на рассмотрение в парламент и в правительство. 1 марта завершились обсуждения и этап внесения предложений.

Совсем запрещать отмечать 8 марта украинцам не будут. Однако праздник станет неофициальным и рабочим днем. Выходной перенесут на день позже – на 9 марта - день рождения главного украинского поэта Тараса Шевченко

Также в планах пересмотреть и майские праздники. В 2015 году Украина уже переименовала 9 мая в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне».

Сейчас же предлагается 9 мая оставить государственным праздником, но сделать рабочим днем. Выходным будет так называемый День памяти и примирения, отмечаемый 8 мая.