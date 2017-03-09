Одесса может повторить судьбу Атлантиды

Береговая линия "жемчужины у моря" стремительно сползает в воду. Однако это не самое страшное - массовые провалы грунта начались и в центре города. Один за другим рушатся дома и памятники архитектуры, а горожане вынуждены выживать в катастрофических условиях. Насколько все плохо и можно ли еще исправить ситуацию, выяснили журналисты РЕН ТВ.

Дома рушатся, земля уходит из-под ног, автомобили проваливаются в многометровые ямы – буквально каждую неделю. Это не краткий пересказ "сюжета фильма-катастрофы" - это Одесские будни. Один из самых красивых городов Черноморского побережья буквально уходит под землю. Особо тревожная ситуация в центре. Большая часть домов тут находится в аварийном состоянии.

Например, на прошлой неделе в квартире пенсионера Ивана Брадара рухнула стена. Провалы тут на каждом шагу. Специалисты говорят – всему виной катакомбы под Одессой. До революции и в советские годы этой проблеме уделяли огромное значение – постоянно выделяли средства, укрепляли опасные участки, отселяли из аварийных домов, строго следили за новым строительством. Теперь же – в городе полная "градостроительная и коммунальная анархия". Спелеолог Александр Гросс уверяет, что Одесса в одном шаге от катастрофы.

"В старой части города – коммуникации изношены, они просачиваются вниз, тем самым, подмачивая ракушняк, а ракушняк, когда сухой - твердый, но как намокнет - начинает разрушаться. Сыпется очень сильно – начинаются обвалы, проседания горных пород. И поэтому Одесские домики на Молдаванке - очень сильно стали просаживаться", - рассказал Александр Гросс.

Вот во, что превратился Ракушечник – под историческим Одесским районом Молдаванка. Его можно легко размять рукой. Но нынешние Одесские власти, несмотря на это, умудряются давать разрешения на многоэтажное строительство. После очередного соседнего новостроя и без того ветхий дом местной жительницы Марии Глушенко за последний год практически развалился. А ее муж после обрушения потолка лежит в больнице.

"Стали уже кирпичи падать на голову. Квартира признана аварийной: в ней проживать нельзя – в ней отключена вода, газ, а отопления у нас никогда и не было! Туалета и ванны тоже нет – выживаем как можем!", - поделился он.

Мало того, что Одесса может провалиться под землю – город стремительно сползает в море. Вот, например, знаменитая Потемкинская лестница стремительно разрушается.

"Это сооружение удерживает Приморский бульвар от сползания! Хотя динамика проседания наблюдается и особенно в последнее время она возобновилась!", - рассказал активист общественной организации "Зеленый лист"

На ремонт легендарной лестницы даже экстренно выделили деньги из "нищенского" городского бюджета.Но, уверяют эксперты – это косметическая процедура. Последние капитальные работы здесь проводились еще при советской власти – в 60-х годах двадцатого века.