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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе
Фото: © South Korean Presidential Blue House via Getty Images
Конституционный суд (КС) Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Об этом говорится в вердикте КС по итогам голосования его членов.
Таким образом, 10 марта стало ее последним днем в должности главы государства. Пак Кын Хе будет лишена президентской неприкосновенности и должна будет освободить занимаемую ей государственную резиденцию "Голубой дом" в центре Сеула. Однако в связи с отсутствием прецедентов, не ясно, в какие сроки одна должна будет это сделать.
Ожидается, что после выселения экс-президент отправится в свой дом в столичном районе Самсон-дон, в котором она проживала ранее на протяжении 23 лет до 2013 года. Досрочные выборы нового президента, согласно закону, состоятся в течение последующих 60 дней - скорее всего, 9 мая.
Пак Кын Хе лишается полагающихся бывшим президентам страны привилегий: пожизненной пенсии в размере 70% от зарплаты (около 12 млн вон или $10,4 тысячи), трех помощников, личного водителя и бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках. Кроме того, ей будет предоставлена охрана на протяжении лишь пяти, а не 10 лет.
Экс-президент также теряет иммунитет от уголовного преследования. Это позволит южнокорейской прокуратуре наконец допросить Пак Кын Хе по многим интересующим следствие вопросам, в частности, по громким коррупционным делам ее близкой подруги Чхве Сун Силь и фактического главы группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна. Прокуратура полагает, что президент могла быть непосредственно вовлечена в эту преступную деятельность. Ранее Пак Кын Хе отказывалась сотрудничать со следствием, обвиняя его в предвзятости и выполнении "политического заказа".
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