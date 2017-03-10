Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе

Конституционный суд (КС) Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Об этом говорится в вердикте КС по итогам голосования его членов.

Таким образом, 10 марта стало ее последним днем в должности главы государства. Пак Кын Хе будет лишена президентской неприкосновенности и должна будет освободить занимаемую ей государственную резиденцию "Голубой дом" в центре Сеула. Однако в связи с отсутствием прецедентов, не ясно, в какие сроки одна должна будет это сделать.

Ожидается, что после выселения экс-президент отправится в свой дом в столичном районе Самсон-дон, в котором она проживала ранее на протяжении 23 лет до 2013 года. Досрочные выборы нового президента, согласно закону, состоятся в течение последующих 60 дней - скорее всего, 9 мая.

Пак Кын Хе лишается полагающихся бывшим президентам страны привилегий: пожизненной пенсии в размере 70% от зарплаты (около 12 млн вон или $10,4 тысячи), трех помощников, личного водителя и бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках. Кроме того, ей будет предоставлена охрана на протяжении лишь пяти, а не 10 лет.