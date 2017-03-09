Шварценеггер: Трамп в меня влюблен

«Я думаю, что он в меня влюблён», — заявил Шварценеггер.

Артист добавил, что сказал так не ради шутки, а он действительно так думает. Трамп неоднократно резко высказывался в адрес Шварценеггера в связи с падением рейтинга телешоу «Кандидат», которое политик вел на протяжении 14 сезонов. По словам главы Белого дома, после того, как программу начал вести актер, «рейтинги улетели в трубу».

В ответ на это Шварценеггер предложил президенту США «поменяться работами», а также «беспокоиться обо всех американцах так же, как он заботится о своих рейтингах». 3 марта телеканал FoxNews со ссылкой на адвоката актера сообщил, что Шварценеггер покинет шоу «Кандидат».

Шоу «Кандидат» выходит на телеканале NBC. Участники проекта борются за право занять должность топ-менеджера в одной из компаний Дональда Трампа. Проигравших в игре «увольняют» из проекта.