ВМС Украины анонсировали получение старых американских катеров

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) рассчитывают на получение из Соединенных Штатов старых патрульных катеров. Об этом заявил в эфире одесского 7-го канала первый заместитель командующего ВМСУ Андрей Тарасов

«Мы вышли на финишную прямую переговоров о передаче со стороны США патрульных катеров типа Island», — сказал Тарасов. Он подчеркнул, что речь идет не о «секонд-хенде», поскольку корабли во флотах стран НАТО содержатся в надлежащем состоянии и даже 20-летние единицы все еще боеспособны.

Заглавкома также сообщил, что ВМСУ получат семь новых боевых кораблей и катеров украинского производства. Речь идет о четырех артиллерийских катерах типа «Гюрза-М», двух десантно-штурмовых кораблях «Кентавр», а также об одном судне специального назначения.

27 февраля командующий украинским флотом вице-адмирал Игорь Воронченко не исключил, что Украине подарят несколько старых кораблей западные партнеры.

Патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США, всего было произведено 49 судов. 37 из них остаются в строю, два в 2016 году были переданы Береговой охране Грузии. Вооружение катеров состоит из 25-миллиметровой пушки и двух пулеметов.