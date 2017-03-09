В Японии не исключили возможности удара по базам противника в будущем

Министр обороны Японии Томоми Инада не стала исключать того, что силы самообороны страны смогут наносить удары по базам противника в связи с недавними пусками ракет КНДР. Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос оппозиции в парламенте.

"Мы будем рассматривать (все способы), ничего не исключая, в рамках международного права и конституции", — приводит слова министра агентство Киодо.

В то же время Инада добавила, что сейчас вопрос о наделении сил самообороны возможностью нанесения удара по базам противника до того, как будет осуществлен ракетный пуск, не рассматривается. Она при этом подчеркнула, что "наша страна всегда должна рассматривать (возможности) с точки зрения того, что она должна сделать в меняющейся обстановке".

Министр дала понять, что такое развитие событий не будет противоречить закону, передает агентство. Высказывания Инады находятся в русле позиции премьер-министра Синдзо Абэ о том, что Японии необходимо задуматься о собственных мерах сдерживания в отношении КНДР.

В понедельник КНДР провела четыре пуска ракет, одна из которых упала всего в 200 километрах от префектуры Акита (на северо-западе основного японского острова Хонсю), остальные три — в 300-500 километрах от этой префектуры. Ракеты упали через равные промежутки около 80 километров, что говорит о потенциальной возможности нанесения ударов по нескольким объектам одновременно ракетами, выпущенными из одной точки. Абэ назвал эти пуски "новым уровнем угрозы" для Японии.

Во вторник КНДР объявила об успешных пусках ракет, которые, по ее словам, были частью учений подразделения, специализирующегося на ударе по американским базам в Японии. Факт существования такого подразделения вызвал шок в Токио. Япония не исключает введения собственных новых санкций против этой страны.