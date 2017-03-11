Экс-советник Трампа признался в переписке с хакером Guccifer 2.0

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун признался, что общался с хакером Guccifer 2.0, который может быть ответственным за взлом ресурсов демпартии. Стоун подчеркнул, что беседы были "безобидными", сообщает газета Washington Times.

"Они (беседы- ред.) были настолько мимолетными, короткими и банальными, что я успел забыть об этом", — цитирует издание заявление Стоуна. Как сообщается, политик вел переписку с известным хакером через свой микроблог Twitter.

В августе Стоун опубликовал статью на портале Breitbart, в которой обратился к экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон , подчеркнув, что за взломом ресурсов Демократической партии стоял Guccifer 2.0, а не российские хакеры.

Согласно копии переписки, попавшей в распоряжение издания, Стоун писал хакеру, что "рад" восстановлению его аккаунта после временной блокировки. Хакер, в сою очередь, благодарил экс-советника за его ответы и написание статьи о нем.

"Вау! Спасибо за ваши ответы и спасибо за статью обо мне", — цитирует газета личное сообщение Guccifer 2.0, адресованное Стоуну.