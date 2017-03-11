Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа и Аббаса

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обсудили ближневосточное урегулирование. Как передает в субботу, 11 марта, ТАСС, об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

Американский лидер также высказал палестинскому коллеге свою точку зрения, согласно которой пришло время для сделки по данному вопросу. «Президент подчеркнул, что подобная сделка не только даст израильтянам и палестинцам мир и безопасность, которой они заслуживают, но также позитивно скажется на регионе и на всем мире», — сообщили в Белом доме.

При этом Трамп подчеркнул, что мирное соглашение должно быть заключено в результате прямых переговоров двух сторон и США намерены плотно взаимодействовать в палестинскими и израильскими лидерами для достижения прогресса в данной теме. «Президент отметил, что США не могут навязать решение израильтянам и палестинцам, а также что ни одна сторона не может навязывать решение другой», — отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Аббаса «в ближайшее время» приехать в Белый дом. По словам президента США, главной темой будущих переговоров станет урегулирование палестино-израильской проблемы.