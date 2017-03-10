США заявили о планах освобождать Ракку вместе с Турцией и союзниками

США намерены проводить операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков «Исламского государства» вместе с Турцией и партнерами по коалиции. Об этом РИА Новости заявили в Госдепартаменте

Представитель ведомства напомнил, что «Сирийские демократические силы» (SDF) при поддержке возглавляемой США коалиции с 4 ноября уже освободили от террористов около 6 тысяч квадратных километров территории и более 100 деревень. SDF состоят из вооруженных отрядов курдов и арабов, их примерная численность — 50 тысяч человек. В ноябре они начали операцию по освобождению Ракки.

До этого пресс-секретарь SDF Таляль Село заявлял, что объединение, которое он представляет, не допустит какого-либо участия Турции в освобождении Ракки. Он также назвал Турцию «оккупантом северной Сирии». Со своей стороны, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что проведение операции по освобождению Ракки обсуждалось ранее на этой неделе на встрече начальников генштабов Турции, США и России. Однако никакого решения принято не было, а американская сторона продемонстрировала нерешительность.

Анкара считает курдские вооруженные организации в Сирии террористическими, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана . США, со своей стороны, пытаются сгладить противоречия между союзниками в регионе и не допустить прямых столкновений между ними. Вашингтон опираются на курдов, как наиболее боеспособную силу в борьбе с ИГ , обучает их и снабжает оружием, что вызывает недовольство Анкары.

Ракка, неформальная «столица» ИГ в Сирии, в последнее время подвергается активным атакам с воздуха, в том числе российскими ВКС. В частности, город стал целью второго за всю историю сирийской кампании удара крылатыми ракетами воздушного базирования, который российская дальняя авиация осуществила 17 февраля 2017 года.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организацией, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.