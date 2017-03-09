Последний женский день

8 марта 2017 года на Украине, возможно, в последний раз официально на государственном уровне отметили Международный женский день. Власти страны под предлогом декоммунизации и борьбы с советским наследием хотят избавить украинцев от этого праздника. Более того, в планах Киева — перекроить весь годовой праздничный календарь. Что отнимают у граждан Украины и что предлагают взамен, разбиралась «Лента.ру».

О возможной отмене праздника 8 Марта в этом году на Украине заговорили в конце января. Украинский институт Национальной памяти представил свой проект закона по декоммунизации торжеств. Конечно, борьбой только с женским днем в ведомстве не ограничились, однако именно попытки убрать этот праздник наиболее возмутили украинское общество. Глава института Владимир Вятрович пояснял, что его сильно беспокоит: как ни наполняй календарь какими-то новыми украинскими национальными праздниками, советские люди все равно продолжают отмечать привычные даты. «Я убежден, что не стоит оставлять государственным и праздничным днем 8 марта», — откровенничал одиозный декоммунизатор.

Впрочем, в ведомстве тут же попытались смягчить удар. Во-первых, было объявлено, что строго запрещать праздновать женский день по примеру 23 февраля никто не будет, просто получится как бы неформальный праздник в рабочий день. Во-вторых, и без выходного Украина не останется, но теперь это будет 9 марта — день рождения главного украинского поэта Тараса Шевченко . К информационной кампании оперативно подключились в правительстве Украины . Министры с телеэкранов стали высказываться в духе того, что вот в их семьях 8 марта не празднуют, и все хорошо.

Вся эта бурная активность в итоге привела к тому, что и нынешний праздник оказался несколько смазан. Многие не слишком искушенные в нюансах законотворчества граждане не понимали, отменили все-таки 8 Марта или нет. Накануне праздничка центральным СМИ пришлось выступить со специальными разъяснениями о том, что в этом году все остается в силе.

Зато с другой стороны, словно бы в пику властям, граждане продемонстрировали насчет женского дня небывалый энтузиазм. Как показали соцопросы, число граждын Украины, которые назвали Международный женский день своим любимым праздником, выросло сразу на 12 процентов — с 37 до 49 процентов. Что интересно, наиболее популярен «красный день календаря» у молодежи 18-39 лет (53 процента), а отнюдь не у старшего, советского поколения. Впрочем, и в этом вопросе проявился традиционный раскол — на западе страны первый весенний праздник наименее популярен с общим показателем 33 процента, и совсем другое дело юг страны (Херсонская, Одесская, Николаевская области), где его поддерживают 69 процентов. В свою очередь активные пользователи социальных сетей придумали свой привет Институту национальной памяти — хештег #Вятровичс8марта, массовость использования которого должна намекнуть властям, что народ думает о возможной отмене.

Однако несмотря на все это, перспективы отнюдь не радужны. Официально проект закона «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях» уже подан на рассмотрение парламента и в правительство. 1 марта завершился формальный этап обсуждения и внесения предложений, о чем было чрезвычайно мало открытой информации. Похоже, власти понимают отношение населения к отмене праздника, поэтому стараются решить вопрос максимально тихо. Сам же Вятрович в последнее время неоднократно уверял, что полное переформатирование системы праздников будет поддержано законодательной и исполнительной властью уже в нынешнем году. И 8 Марта в этом плане — далеко не ключевой элемент изменений.

Главная цель официального Киева — отменить майские праздники. Особенное неприятие у нынешней власти вызывает 9 Мая. С 2015 года в этот день в стране отмечается «День победы над нацизмом во Второй мировой войне», но даже такая явно компромиссная формулировка, без фашизма и «Великой Отечественной войне», правительство и президента категорически не устраивает.

Первая атака на торжества 1,2 и 9 мая состоялась в прошлом году. Тогда ва-банк пошла группа депутатов Рады , предложившая оставить лишь один праздничный день — 8 мая, да и тот сделать рабочим. Объяснения оригинальностью не отличались — первые майские дни были объявлены «наследием СССР», которые используется «определенными политическими силами для дискредитации украинской государственности и проведения пророссийских акций». По поводу Дня Победы народные избранники заявили, что он «символизирует попытки антиукраинских сил дестабилизировать ситуацию внутри государства и разжечь общественную ненависть». Впрочем, инициатива не получила особой поддержки ни в обществе (что было предсказуемо), ни даже в стенах Верховной Рады (что было некоторой сенсацией). Видимо, учтя уроки прошлогоднего провала и мобилизовав на помощь злополучный Институт нацпамяти (на который, в случае чего, можно валить все проблемы), адепты избавления Украины от «майских» пошли на второй заход. В новой редакции предлагается 9 мая формально оставить государственным праздником, но при этом… не выходным днем. Выходной же будет 8 мая, так называемый День памяти и примирения, как подчеркивают в Киеве — в рамках «европейской традиции».

Праздничные дни 1 и 2 мая в рамках той же инициативы готовы были отменить без особых объяснений и дискуссий, но не вышло. Напротив, МИД Украины пришлось отвечать на специальный запрос и высчитывать, что праздник 1 Мая является выходным днем или праздничным (но рабочим) на государственном уровне в 54 странах мира, в том числе во многих странах ЕС , на которые сейчас молятся в Киеве. Так что получилось, мягко говоря, неудобно.

Видимо, отчасти с учетом этих обстоятельств Владимир Вятрович уже намекнул на возможность в некоторой мере дать «задний ход». В одном из последних интервью он пообещал учесть «рациональные, разумные предложения и конструктивную критику» и к началу мая предложить парламенту некий «компромиссный взвешенный проект».

Нет сомнения, что на компромисс нынешнее власти Украины могут пойти только по сравнительно незначительным датам, вроде 8 марта. Не исключено, что они изначально огласили заведомо жесткий вариант, чтобы потом сыграть в послабление и якобы потакание желаниям народа.

Помимо искоренения женского дня и майских праздников, власти Украины намерены осуществить еще ряд любопытных новаций. Во-первых, явно из западной культуры в праздничный календарь заимствуются «День матери» (второе воскресенье мая), а также «День семьи». В последнем случае предполагается даже выходной день, который будет предоставлен во вторую пятницу сентября. В чем же суть праздника и кого с чем надо поздравлять? Внятных объяснений от инициаторов проекта по этому поводу пока не последовало.

Есть еще одна норма, вокруг которой наверняка будут нешуточные дебаты. Власти предлагают отменить много лет действующее на Украине правило о том, что если государственный праздник, который является выходным, приходится на субботу или воскресенье, то выходной переносится на следующий рабочий день. Исключение составят лишь Рождество и Пасха. В принципе, своя логика в этом есть — многие эксперты и общественные деятели обращают внимание, что на Украине слишком уж много выходных дней, что не годится для страны со столь плачевным положением экономики. Так, в прошлом году официальных выходных и праздников было 115 дней (два выходных дня каждую неделю, 11 государственных праздников и 5 дополнительных выходных по понедельникам из-за вышеупомянутой нормы)! Если к этому добавить еще отпуска, предпраздничные дни, когда мало кто работает и неформальные праздники, типа Старого Нового года, то картина получится довольно удручающая.

Обращает на себя внимание и запредельное количество скорбных дат, которые фигурируют в новом праздничном календаре для Украины. Таких дней, в которых предполагается чтить память жертв различных репрессий, будет едва ли не столько же, сколько и праздников. Инициаторы проекта в этом случае поработали от души — не забыты ни жертвы голода 30-х годов прошлого века, ни жертвы коммунистического режима, ни жертвы политических репрессий. И уж, конечно, особое место в календаре выделено для «героев Небесной сотни» (так на Украине принято называть погибших в ходе противостояний в Киеве во время госпереворота зимой 2014 года).

Если законопроект о праздниках будет принят в нынешнем виде, на Украине останется всего девять выходных праздничных дней, при том что сейчас, при самом удачном раскладе, украинцы могут иметь 20 дополнительных выходных. Власти, продавливая свои предложения, будут усиленно апеллировать к «европейским ценностям» — неслучайно в специальной инфографике от Института национальной памяти указано, что девять праздников в году также отмечают в Германии и Швейцарии. В Киеве намекают, что перекройка праздничного календаря в перспективе приведет многострадальную страну к европейским стандартам. Но люди уже дали свой ответ — на сайте президента Украины появилась официальная петиция о закрытии Института национальной памяти в связи «с антинародной деятельностью этого учреждения», а буквально на днях неизвестные подожгли входные двери скандального ведомства. Так что путь внедрения на Украине западного праздничного стандарта однозначно не будет легким и может привести к серьезным потрясениям.