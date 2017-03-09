Концепция «многоскоростной Европы» расколола Евросоюз

Ряд восточноевропейских стран раскритиковали заявления Парижа и Берлина о необходимости ускорения евроинтеграции в соответствии с концепцией «многоскоростной Европы». Об этом «Известиям» рассказали депутаты Европарламента (ЕП), которые отмечают, что усиление разногласий может привести к развалу ЕС . Концепция предполагает, что страны с более сильной экономикой будут интегрироваться быстрее, чем другие члены союза, которым экономические и политические факторы не позволяют принимать участие во всех проектах. Конечное одобрение концепции должно состояться 25 марта на саммите Евросоюза в Риме.

Как рассказал «Известиям» депутат ЕП от Латвии Андрей Мамыкин, западноевропейские члены ЕС фактически выдвинули ультиматум странам из Восточной Европы.

— Между нами существует ряд разногласий, особенно по вопросу беженцев. Главные доноры ЕС — Германия и Франция — из-за нежелания восточноевропейских стран соглашаться с предлагаемыми решениями этой проблемы постепенно урезают им финансовую поддержку. Перед восточными членами стоит нелегкий вопрос: подчиниться воле Запада в вопросе мигрантов или оставаться на периферии Евросоюза, — отметил латвийский политик.

Канцлер Германии Ангела Меркель на мини-саммите ЕС в Версале, который прошел 6 марта, заявила, что страны Евросоюза, нацеленные на ускорение процесса интеграции, должны идти вперед, без оглядки на тех членов объединения, которые к этому по тем или иным причинам не готовы. Речь идет о проекте «многоскоростной Европы», который имеет поддержку также стран Бенилюкса, Италии и Испании. Напомним, что данная концепция включена и в «Белую книгу» о будущем Евросоюза, которую на днях представила Европейская комиссия

Как ожидается, стратегия «многоскоростной Европы» усилит в первую очередь благосостояние западных членов ЕС. Они стремятся углублять сотрудничество в экономической и банковской сфере. Не последнее место занимает развитие инфраструктуры. Например, предполагается построить высокоскоростную железную дорогу, которая свяжет страны ЕС. Кроме того, планируется ускорить интеграцию в сфере безопасности, усилив сотрудничество между силовыми структурами, а также в области науки. По сути, речь идет о формировании «элитного клуба» внутри ЕС, поскольку восточноевропейские члены объединения не могут поддерживать такой же темп развития, как Германия, Франция и ряд других.

— Брюссель должен формулировать условия таким образом, чтобы они были достижимы для всех стран ЕС. Реализация концепции «многоскоростной Европы» приведет лишь к усилению разрыва между западными и восточными странами, а чувство жителей восточноевропейских государств, что они относятся ко «второму сорту» в ЕС, только усилится, — рассказал «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Иван Штефанец.

Намерения западных политиков могут негативно отразиться и на стабильности Евросоюза. Для восточноевропейских членов объединения становится очевидно, что западные лидеры не хотят тянуть за собой «слабых», которые к тому же отстаивают свои права и национальные интересы, как, например, в случае с миграционным кризисом.

— Давление со стороны западных членов способно привести к серьезному расколу внутри ЕС. Многие страны могут задуматься о выходе из Евросоюза, что в перспективе чревато развалом объединения, — пояснил «Известиям» депутат Европарламента от Чехии Томаш Здэховски.

Основополагающий принцип единства, на котором должен осуществляться интеграционный процесс в Евросоюзе, начал давать сбои. Члены ЕС не способны найти общий язык по целому ряду вопросов. Проблема с мигрантами лишь одна из длинного списка. Политические разногласия усиливаются экономическим разрывом между отдельными странами. Концепция «многоскоростной Европы» призвана ускорить процессы интеграции тех, кто к этому стремится. На практике же это коснется только западных членов ЕС. Оставшись на периферии их интересов, восточные страны задаются резонным вопросом о целесообразности своего членства в ЕС. Как показал опыт Великобритании, даже далеко не бедные государства отвечают на него отрицательно. Учтет ли это Брюссель, станет ясно на предстоящем саммите ЕС, который пройдет 25 марта в Риме.