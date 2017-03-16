Стало известно о реакции Трампа на приостановку указа по мигрантам

Президент США прокомментировал решение судьи по блокировке действия иммиграционного указа.

Трамп косвенно упрекнул федерального судью на Гавайях в превышении полномочий из-за блокировки указа по мигрантам

Телеканал Fox News первым донес до общественности то, каким образом президент США Дональд Трамп отреагировал на решение суда в американском штате Гавайи по временной блокировке исполнения нового иммиграционного указа.

И как заявил Трамп, многие в США считают, что такое решение свидетельствует о превышении полномочий со стороны федерального судьи, который приостановил действие очередного президентского указа по мигрантам, удовлетворив запрос местных властей.