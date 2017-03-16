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Газета.Ru

Суд в Гавайях приостановил действие нового иммиграционного указа Трампа

Суд в Гавайях приостановил действие иммиграционного указа Трампа
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Федеральный судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон приостановил действие нового иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
Сообщается, что Уотсон опубликовал свое решение в среду, 15 марта, после того, как выслушал аргументы в связи с просьбой властей Гавайев о временном запретительном предписании касательно указа Трампа.
Также отмечается, что постановление судьи "препятствует исполнению распоряжения правительства в четверг, 16 марта".
Власти Гавайев утверждали, что указ Трампа дискриминирует людей по признаку гражданства. По их словам, он не позволит жителям Гавайев посещать родственников в шести преимущественно мусульманских странах, подпадающих под указ.
10 марта сообщалось, что штат Гавайи подал судебный иск против нового миграционного указа Трампа.
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