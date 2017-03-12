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Газета.Ru

Конгресс США потребовал доказательств "прослушки" Обамой телефона Трампа

Конгресс требует от Трампа доказать прослушку Обамы
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Члены спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США во главе с Дэвином Нуньесом направили запрос Белому дому о доказательствах о якобы имевшей место прослушке телефона президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года со стороны администрации экс-главы государства Барака Обамы.
Соответсвующий документ был направлен в адрес исполнительной власти Соединенных Штатов.
Ранее конгресс США согласился расследовать дело о "прослушке" Обамой телефона Трампа.
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