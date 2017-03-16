Трамп пообещал новую информацию о предполагаемой прослушке

Президент США Дональд Трамп пообещал новую информацию по своим заявлениям, что предыдущая администрация прослушивала его телефоны.

"Думаю, что многие интересные вещи выйдут на первый план в последующие две недели", — сказал Трамп в интервью Fox News, выдержки из которого были опубликованы в среду.

На вопрос, прослушивались ли именно его телефоны, Трамп ответил, что "прослушка включает много разных вещей".