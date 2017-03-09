ЦРУ отказалось подтверждать подлинность опубликованных WikiLeaks документов

ЦРУ отказалось подтверждать подлинность документов и файлов, опубликованных сайтом WikiLeaks и полученных якобы из штаб-квартиры управления, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли . Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% от общего объема документов.

"Такая информация не только ставит под угрозу представителей США и проведение операций, но также предоставляет нашим противникам инструментарий и данные, чтобы нанести нам вред", — сказала представитель управления Хезер Хониак (Heather Horniak).

Во вторник сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. По мнению сотрудников сайта, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента . Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне "кибервзломщиков" ЦРУ. На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам ведомства рекомендовалось отвечать, что они занимаются технической консультацией.