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ЦРУ отказалось подтверждать подлинность опубликованных WikiLeaks документов
Фото: Central Intelligence Agency
ЦРУ отказалось подтверждать подлинность документов и файлов, опубликованных сайтом WikiLeaks и полученных якобы из штаб-квартиры управления, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% от общего объема документов.
"Такая информация не только ставит под угрозу представителей США и проведение операций, но также предоставляет нашим противникам инструментарий и данные, чтобы нанести нам вред", — сказала представитель управления Хезер Хониак (Heather Horniak).
Во вторник сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. По мнению сотрудников сайта, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента. Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне "кибервзломщиков" ЦРУ. На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам ведомства рекомендовалось отвечать, что они занимаются технической консультацией.
В среду источники сообщили агентству Рейтер, что в ЦРУ знали об утечке с прошлого года и ищут возможный источник утечек среди контрактных сотрудников, работавших с ЦРУ. Телеканал CNN сообщил, что ФБР и ЦРУ расследуют утечки на сайте WikiLeaks. По его информации, начато уголовное следственное дело на федеральном уровне.
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