Радикалы отказались подчиниться распоряжению о сдаче оружия при въезде в Донецкую область

Украинские радикалы, блокирующие торговлю с Донбассом, отказались выполнять распоряжение полиции о запрете ввоза оружия в Донецкую область. Об говорится в сообщении так называемого штаба блокады.

"Ограничения прав граждан введены по желанию начальника Нацполиции по Донецкой области ( Вячеслава Аброськина ), являются незаконными, следовательно, выполняться штабом не будут", - сообщил штаб в Facebook.

Ранее глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин своим распоряжением запретил ввозить на территорию области оружие, даже если есть разрешение на его владение. Глава областной полиции считает, что в зоне проведения силовой операции нельзя позволить "роскошь, чтобы люди разгуливали по улицам с оружием". Распоряжение обязывает въезжающих сдавать огнестрельное оружие на время пребывания в области. Отказавшихся этому подчиниться не будут пропускать на территорию Донецкой области.

Действие документа не распространяется на Вооруженные силы Украины, Нацгвардию и Нацполицию, представители которых находятся на территории Донецкой области. Распоряжение полиции, в первую очередь, касается различного рода "добровольцев", в том числе участников блокады, которые имеют при себе оружие.