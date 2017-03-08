Reuters: в утечке информации из ЦРУ, возможно, виноваты лица, работавшие там по контракту

По словам ее неназванного источника, в ФБР хотят выяснить, было ли это проникновением извне, или речь идет об утечке информации внутри ведомства. Кроме того, в Бюро займутся оценкой ущерба, нанесенного разведуправлению.

Как в свою очередь сообщает агентство Reuters, в разведсообществе и правоохранительных органах еще с конца прошлого года знали о том, что сведения о "киберарсенале" ЦРУ оказались в распоряжении третьих лиц. Под подозрением находятся сотрудники подрядных организаций данной службы.

Ранее WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Они позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ, который позволяет использовать многофункциональные телевизоры Samsung smart TV в качестве устройства для прослушки.

Более того, стало известно о том, что ЦРУ использует американское консульство во Франкфурте-на-Майне в качестве скрытого штаба своих специалистов по кибервзлому.