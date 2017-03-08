Жители Конотопа прогнали депутатов Рады и участников блокады из города

Жители города Конотоп в Сумской области Украины высказали свое возмущение депутатам Верховной рады , которые поддержали идею радикалов о блокаде железнодорожного сообщения с Россией, и прогнали их из города. Об этом сообщило украинское издание "Вести", разместив на своем сайте видео возмущенных конотопцев.

"Езжайте куда-нибудь и там перекрывайте. Не надо в центре бродить в своих масках-балаклавах. Мои дети боятся. Решайте в Верховной раде этот вопрос. Почему вы здесь? Что вы здесь делаете?", - возмутились местные жители. Один из них заявил депутату Рады от партии "Самопомощь" Егору Соболеву , что именно он "разжигает войну".

Парламентарий пытался доказать, что таким образом участники блокады хотят "противостоять российской агрессии и контрабанде". Однако жители Конотопа потребовали от них "убраться из города". На ролике в интернете видно, как местные жители выгоняют Соболева и радикалов.

Поезда следуют по расписанию

Радикалы ранее начали возводить "редут" на путях в Конотопе. Они пообещали со временем взять под контроль все восемь пограничных переездов между Украиной и Россией. "Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со "страной-оккупантом" - Российской Федерацией. На товарной станции Конотопа было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", - говорится в сообщении штаба блокады.

5 марта представители железнодорожного вокзала Конотопа сообщили, что блокада железной дороги не препятствует пассажирским поездам международного назначения.

Блокада Донбасса привела к дефициту угля на Украине

В конце января под предлогом борьбы с контрабандой украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, ведущие на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. В результате этого страна столкнулась с острым дефицитом угля, 15 февраля правительство ввело на месяц режим чрезвычайной ситуации в энергетике, остановились крупнейшие предприятия, без работы остались тысячи людей. Между тем, власти Украины дали понять, что не будут применять силу для наведения порядка, на этом фоне радикалы заблокировали и несколько автомобильных дорог. В ответ на бездействие официального Киева власти провозглашенных ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.

По данным госкомпании "Укрэнерго", запасов угля антрацитовой марки хватит приблизительно на месяц работы тепловых электростанций и теплоцентралей.

Высокоэнергетический уголь антрацит на Украине добывают только на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.