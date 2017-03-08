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Жители Конотопа прогнали депутатов Рады и участников блокады из города
Жители города Конотоп в Сумской области Украины высказали свое возмущение депутатам Верховной рады, которые поддержали идею радикалов о блокаде железнодорожного сообщения с Россией, и прогнали их из города. Об этом сообщило украинское издание "Вести", разместив на своем сайте видео возмущенных конотопцев.
"Езжайте куда-нибудь и там перекрывайте. Не надо в центре бродить в своих масках-балаклавах. Мои дети боятся. Решайте в Верховной раде этот вопрос. Почему вы здесь? Что вы здесь делаете?", - возмутились местные жители. Один из них заявил депутату Рады от партии "Самопомощь" Егору Соболеву, что именно он "разжигает войну".
Парламентарий пытался доказать, что таким образом участники блокады хотят "противостоять российской агрессии и контрабанде". Однако жители Конотопа потребовали от них "убраться из города". На ролике в интернете видно, как местные жители выгоняют Соболева и радикалов.
Поезда следуют по расписанию
Радикалы ранее начали возводить "редут" на путях в Конотопе. Они пообещали со временем взять под контроль все восемь пограничных переездов между Украиной и Россией. "Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со "страной-оккупантом" - Российской Федерацией. На товарной станции Конотопа было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", - говорится в сообщении штаба блокады.
5 марта представители железнодорожного вокзала Конотопа сообщили, что блокада железной дороги не препятствует пассажирским поездам международного назначения.
Блокада Донбасса привела к дефициту угля на Украине
В конце января под предлогом борьбы с контрабандой украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, ведущие на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. В результате этого страна столкнулась с острым дефицитом угля, 15 февраля правительство ввело на месяц режим чрезвычайной ситуации в энергетике, остановились крупнейшие предприятия, без работы остались тысячи людей. Между тем, власти Украины дали понять, что не будут применять силу для наведения порядка, на этом фоне радикалы заблокировали и несколько автомобильных дорог. В ответ на бездействие официального Киева власти провозглашенных ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.
По данным госкомпании "Укрэнерго", запасов угля антрацитовой марки хватит приблизительно на месяц работы тепловых электростанций и теплоцентралей.
Высокоэнергетический уголь антрацит на Украине добывают только на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
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