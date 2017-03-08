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Керри: Трамп отдал армии России честь победить ИГ по минимальной цене
Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вывел американскую армию с Ближнего Востока, возложив всю ответственность за регион на Центральное разведывательное управление (ЦРУ). С таким заявлением Керри выступил во время частной вечеринки, сообщает breakingisraelnews.
Бывший глава американского внешнеполитического ведомства подверг резкой критике политику Трампа по Ближнему Востоку и предупредил о последствиях. «Трамп пытается сдерживать и контролировать Китай и КНДР и оказывать на них дальнейшее давление. Ну, это кажется разумным. Но вывести полностью Пентагон из Ирака и Персидского залива, не является разумным решением», — подчеркнул Керри.
«Делая это, Трамп фактически отдал весь ближневосточный регион российской армии, чтобы они получили честь победить ИГ по минимальной цене. В этом сценарии единственным проигравшим будут Соединённые Штаты», — добавил бывший американский дипломат.
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